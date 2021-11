Handball: Berlin und Lemgo auf Kurs

Die Füchse Berlin und TBV Lemgo Lippe haben in der European League weitere Siege gefeiert und die Runde der besten 16 fest im Blick.

Die Handball-Bundesligisten Füchse Berlin und TBV Lemgo Lippe haben in der European League weitere Siege gefeiert und die Runde der besten 16 fest im Blick. Am 4. Spieltag der Gruppenphase feierten die Füchse mit 27:23 (16:9) bei Tatran Presov aus der Slowakei ihren vierten Sieg und behaupteten die Tabellenspitze in Gruppe A.