Formel 1: Red-Bull-Chef Christian Horner von Rennleiter Michael Masi gerügt

Seine Strafe hat Red-Bull-Teamchef Christian Horner schon beim Formel-1-GP in Katar bekommen. Jetzt erklärt Rennleiter Michael Masi, warum.

Nach der Startplatzstrafe gegen Max Verstappen wegen Missachtens gelber Flaggen beim Formel-1-Rennen in Katar motzte Red-Bull-Teamchef Christian Horner über den Streckenposten, der eigenmächtig Doppel-Gelb geschwenkt hat. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Formel 1)

Formel-1-Rennleiter Masi rügt Red-Bull-Chef Horner

Masi verrät nun: „Ich habe Horner höchstpersönlich an die Kommissare verwiesen. Christian war einsichtig und hat sich entschuldigt, daher blieb es bei einer Verwarnung. Aber der Streckenposten zeigte die gelbe Flagge aus einem guten Grund, er arbeitete so wie immer nach bestem Wissen und Gewissen und mit der Sicherheit aller Beteiligten im Zentrum seiner Überlegungen. Niemand sollte dafür kritisiert werden.“

Der Australier hält anschließend ein flammendes Plädoyer für die freiwilligen Marshalls: „Tausende von Menschen weltweit arbeiten ehrenamtlich als Streckenposten. Sie opfern Zeit und sind mit viel Herz bei der Sache, ohne sie ginge gar nichts. Das scheinen die Leute ab und an zu vergessen, und daher werde ich jederzeit einen freiwilligen Helfer dieser Art vehement verteidigen, um allen zu zeigen – solches Verhalten gegen einen Streckenposten ist nicht akzeptabel.“

Ein heftiger Klaps auf die Finger von Red Bull-Teamchef Horner. Der will derweil nicht als böser Bube dastehen. „Ich bereue überhaupt nichts“, betont er. (DATEN: Die Teamwertung der Formel 1 )

„Ich sage geradeheraus, was Sache ist, so war das schon immer. Ich würde mich nicht als über-emotionalen Menschen bezeichnen, ich verfalle vor der Kamera nicht in Schimpftiraden. Ich habe mich nicht danebenbenommen, und ich würde es wieder tun. Sollten meine Worte den Streckenposten beleidigt haben, dann war das keine Absicht.“