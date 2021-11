FC Bayern: Anwalt Schickhardt über die Chancen einer Klage durch Kimmich, Gnabry & Co.

In diesem Punkt ist Matthäus „solidarisch mit Kimmich“

„Es ist eine ganz schwierige Situation in einem Mannschaftssport. Ich sehe da schon ein Konfliktpotenzial, aber das muss hochwertig entsprechend den Standards des FC Bayern München gelöst werden. Diese Situation hat sich keiner gewünscht und diese muss im Mannschaftskreis mit vielen Gesprächen gelöst werden“, sagt Sportrechtsexperte Christoph Schickhardt im Gespräch mit SPORT1 .

Schickhardt erklärt die Lage

Das Corona-Chaos beim Rekordmeister dürfte also zeitnah eine neue Eskalationsstufe erreichen. Oder kommt es doch zu einer spektakulären Wende, indem sich die Spieler nun doch impfen lassen?

Während Gnabry wegen einer früheren COVID-Infektion nach Ablauf von zwei Wochen als voll geimpft gilt, braucht Musiala eine zweite Impfung, vermutlich in der Winterpause. Damit wäre der 18-Jährige zum Rückrundenstart voll geimpft.

Hat eine Klage Erfolg?

Bereits am Donnerstag wurde das Quintett offenbar über die Entscheidung informiert. Sportvorstand Hasan Salihamidzic, Präsident Herbert Hainer und Finanzchef Jan-Christian Dreesen wollten laut dem BR ein Zeichen setzen und den Druck auf die Spieler erhöhen, sich impfen zu lassen.

Einbußen bei Kimmich

Der FC Bayern wollte auf die Meldung des BR nicht reagieren - in der Sendung Sky 90 am Sonntag meldete sich jedoch Ex-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge zu Wort: „Wenn das stimmt, was die Bild vermeldet, ist das sicherlich auch als Zeichen zu verstehen, dass der Verein jetzt reagiert.“