Schneetreiben in Kiew: Nagelsmann wechselt vier Mal

Kingsley Coman ist zurück in der Startelf © AFP/SID/CHRISTOF STACHE

Mit vier frischen Kräften geht Bayern München in das Champions-League-Spiel bei Dynamo Kiew (18.45 Uhr/DAZN).

Mit vier frischen Kräften geht Bayern München in das Champions-League-Spiel bei Dynamo Kiew (18.45 Uhr/DAZN). Trainer Julian Nagelsmann nimmt vor dem Duell im Schneetreiben im Vergleich zur 1:2-Niederlage in Augsburg die Abwehrspieler Tanguy Nianzou und Alphonso Davies, Mittelfeldmann Corentin Tolisso und Flügelflitzer Kingsley Coman in seine Startelf.