League of Legends: Worlds kehren 2022 nach Amerika zurück

Erstmals seit 2016: Worlds kehren nach Nordamerika zurück © Riot Games

Eine Nachricht, die die Augen der League-of-Legends-Fans aus Nordamerika zum Leuchten bringt. Die Worlsds kehren nach Jahren der Abstinez wieder zurück.

Das Finale der Worlds 2021 ist erst vor kurzem zu Ende gegangen, da macht Riot Games den Anhängern des beliebten MOBA-Games schon Lust auf mehr. In einem Trailer auf YouTube verkündete das amerikanische Entwicklerunternehmen die Austragungsorte für die Weltmeisterschaft im kommenden Jahr. Der Slogan „Worlds returns to North America“ teasert bereits den Teil des Erdballes an, auf den in 2022 alle Augen der eSports-Fans gerichtet sein werden: Nordamerika.

Damit kehrt das Mega-Event erstmals seit 2016 wieder hierhin zurück. Damals hießen die Partnerstädte Los Angeles, Chicago, New York und San Francisco die LoL-Gemeinde willkommen. Die beiden letztgenannten werden auch in voraussichtlich 12 Monaten wieder ein Teil der WM sein.

An insgesamt vier verschiedenen Orten über drei Länder hinweg wird das größte Spektakel der League-of-Legends-Szene seine Höhepunkte erleben und den Nachfolger von EDward Gaming suchen, die sich jüngst im Endspiel gegen DAMWON KIA durchgesetzt und den Titel zurück nach China geholt haben. Dabei wird das Chase Center in San Francisco zum Schauplatz der Finalspiele.

Vor dem Höhepunkt des Turniers gilt es für die Profis allerdings noch andere Staaten zu bereisen. Die Halbfinalserie findet in Kanada statt, wo die Scotiabank Arena, Heimspielstätte des NBA-Teams Toronto Raptors, zu einem LoL-Stadion umfunktioniert wird. Das Hulu Theatre am Madison Square Garden in New York wird die Gruppenphase sowie das Viertelfinale beheimaten.