NBA: Gilbert Arenas reagiert auf Eklat zwischen LeBron James und Isaiah Stewart

LeBron James und Isaiah Stewart sorgen für einen Eklat in der NBA. Ausgerechnet Skandal-Profi Gilbert Arenas mischt sich ein - und gibt Kampf-Tipps.

„Dein Arsch ist kurz davor, nach Budapest getradet zu werden“

Ex-NBA-Star Arenas hatte einst bei den Wizards eine Bewährungsstrafe bekommen, weil er eine Waffe mit in die Umkleide gebracht hatte - woraufhin es 2008 zum Eklat mit Javaris Crittenton kam, als sich beide Spieler gegenseitig auch mit Waffen bedrohten. Jetzt mischt sich Arenas in den Skandal um James ein.

In einer regelrechten Wutrede bei Instagram nahm der heute 39-Jährige vor allem Stewart unter Beschuss.

„Ich weiß nicht, welche Art von Deppen-Blut du da ins Auge bekommen hast, aber du kannst den King nicht so im Fernsehen angehen. Du wirst umgehend auf Drogen getestet, nur um sicherzustellen, dass diese Wut nicht drogenbedingt ist“, spekulierte Arenas weiter. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Arenas gibt Kampf-Tipps für die NBA

Danach gab ausgerechnet der Skandal-Profi Stewart noch Tipps für Kämpfe in der NBA und fragte scherzhaft, ob der 20-Jährige denn das Memo der NBA zu diesem Thema nicht gelesen habe.

Arenas sieht nur noch wenig Hoffnung für Isaiah Stewart

Arenas, der in der Saison 2010 von der NBA für 50 Spiele gesperrt worden war, sieht kaum noch Chance für Stewart, einer Abstrafung zu entkommen.

„Das Einzige, was dich jetzt noch retten kann, ist, dass MJ (Michael Jordan, Anm. d. Red.) Folge 11 von The Last Dance rausbringt und alle Szenen mit Scottie Pippen rausschneidet oder Vanessa Bryant die letzte Saison von Kobe Bryant veröffentlicht.“