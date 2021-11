2. Bundesliga: Werder Bremens Interimstrainer Danijel Zenkovic positiv - auch Rapp betroffen

Getroffen hat es diesmal Interimstrainer Danijel Zenkovic und Mittelfeldspieler Nicolai Rapp. Beide sind vollständig geimpft, teilte der Verein am Dienstag mit.

Keine weiteren Fälle im Werder-Team

Die positiven Befunde seien am Montag festgestellt worden, alle anderen Team- und Staff-Mitglieder seien am Dienstag negativ getestet worden, hieß es weiter in der Mitteilung. (DATEN: Die Tabelle der 2. Bundesliga)