Robert Lewandowski in Polen kritisiert - Party statt Spiel in WM-Qualifikation

Spekulationen um Lewy: Diese Traumtore machen ihn so wichtig

Robert Lewandowski wird von den eigenen Fans meist gefeiert - jetzt sieht er sich in seinem Heimatland mit Kritik konfrontiert. Los ging alles mit einer verhängnisvollen Partie in der WM-Qualifikation.

Der Stürmerstar trainiert nicht nur vorbildlich gut, er leistet sich auch kaum Eskapaden, die für unschöne Schlagzeilen sorgen könnten. Zumindest bisher nicht. Jetzt steht der 33-Jährige in seinem Heimatland Polen gerade schwer in der Kritik. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Lewandowski muss sich öffentlich entschuldigen

Lewandowski, der bei dem vorangegangenen Spiel gegen Andorra noch dabei war, sah sich gezwungen, sich in einem Statement auf der Website der polnischen Auswahl zu entschuldigen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)

Er habe die Entscheidung zusammen mit Trainer Paulo Sousa - dieser war übrigens vor Lewandowski in die Schusslinie von Medien und Fans geraten - getroffen. „Ich habe signalisiert, dass ich nicht in der optimalen Form für beide Spiele sein könnte, weil ich so viele Spiele mache und meinen Körper kenne.“