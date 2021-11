Jesse Marsch und Peter Gulacsi von RB Leipzig positiv auf COVID getestet

RB Leipzig muss kurz vor dem nächsten Spiel in der Champions League zwei Coronafälle vermelden. Der Trainer und der Kapitän fallen gegen Brügge aus.

RB Leipzig muss vor dem Spiel gegen den FC Brügge in der Champions League am Mittwoch zwei Coronafälle vermelden.

Wie der Bundesligist am Dienstag bekannt gab, wurden sowohl Trainer Jesse Marsch als auch Kapitän Peter Gulacsi positiv getestet.

„Die Positiv-Testungen sind aufgetreten, obwohl in der Profimannschaft und im Funktionsteam alle den 2G-Status aufweisen", heißt es in einer Mitteilung des Vereins. Beide werden entsprechend nicht mit dem Team nach Belgien reisen und befinden sich in häuslicher Isolation.