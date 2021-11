Nach Flaschenwurf: Frankreichs Innenminister kündigt Maßnahmen an

Der französische Innenminister Gerald Darmanin hat nach dem Flaschenwurf in Lyon Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit in Stadion angekündigt.

Der französische Innenminister Gerald Darmanin hat nach dem Flaschenwurf in Lyon Maßnahmen zur Verbesserung der Sicherheit in Stadien angekündigt. Diese sollen in 15 Tagen vorgeschlagen werden, teilte der Politiker nach einem Treffen mit Verantwortlichen des nationalen Fußballs am Dienstag mit.