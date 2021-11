Anzeige

Battlefield 2042: Das sind die stärksten Support-Spezialisten Battlefield 2042: Das sind die stärksten Support-Spezialisten

Die Wahl des richtigen Spezialisten kann im Gefecht einen entscheidenden Vorteil bringen © EA/DICE

EarlyGame

Battlefield 2042 ist endlich offiziell auf dem Markt und Spieler stürzen sich in Gefechte auf den neuen Karten. Welche Support-Spezialisten eignen sich dafür am besten?

Battlefield 2042 ist seit einigen Tagen für alle spielbar, kommt aber bei der Community nicht wirklich gut an. Neben Fahrzeugen und vor allem Waffen, von denen wir euch schon einige der Besten vorgestellt haben, sind auch die Spezialisten im neuen Battlefield von großer Bedeutung.

DICE arbeitet weiter am Balancing. Das gilt auch für die verschiedenen Klassen. In BF2042 werden die ja mit Spezialisten erweitert. Jeder weiß, dass in einem Teamfight auch Supporter eine wichtige Rolle spielen. Heilen, versorgen, unterstützen: Wir zeigen euch die besten Support-Spezialisten!

Anzeige

Die beiden besten Support-Spezialisten in Battlefield 2042

Beginnen wir mit Maria Falck. Die Deutsche ist die älteste Spezialistin in Battlefield 2042 und war – laut Story – mal als Sanitäterin bei der Bundeswehr tätig. Mit ihrer S21 Spritzpistole kann sie sowohl auf verbündete Soldaten schießen, um diese zu heilen, als auch Schaden an Gegnern verursachen.

Mit Hilfe ihres Merkmals „Kampfchirurgin“ werden ausgeschaltete Verbündete beim Wiederbeleben mit voller Gesundheit in das Gefecht zurückgeholt. Leider ist das auch schon alles, was Maria Falck auszeichnet. Ein Support-Spezialist, der grundsätzlich nur heilen kann, ist in Shooter-Spielen nichts Besonderes.

Deutlich besser hat uns Constantin „Angel“ Anghel in den ersten Tagen von Battlefield 2042 gefallen. Alles, was auch Maria Falck kann, erledigt er besser und versorgt euch darüber hinaus noch mit weiteren wichtigen Gadgets während des Kampfes. Nachdem er beispielsweise einen Verbündeten wiederbelebt hat, regeneriert er zusätzlich noch die Bonus-Panzerung.