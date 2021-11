Trainer von Holger Badstuber entlassen - bei Video-Call von ungeimpftem Luzern-Chef

Holger Badstuber muss sich auf einen neuen Trainer einstellen: Der FC Luzern trennt sich von Fabio Celestini - der Sportchef teilt ihm die Entscheidung per Video-Anruf mit.

Der Klub des ehemaligen Bundesligaspielers Holger Badstuber belegt derzeit den letzten Platz der Schweizer Super League und schwebt schon jetzt in akuter Abstiegsgefahr.

Ungewöhnlich war das Trainer-Aus insofern, als dass ihm die Entscheidung in einem Video-Call mitgeteilt wurde.

Badstubers neuer Trainer steht noch nicht fest

Ein persönliches Gespräch mit Sportchef Remo Meyer war nicht möglich, da sich dieser derzeit zu Hause in Isolation befindet. Er hat sich mit Corona infiziert, geimpft ist er nicht.

„So sind halt die Regeln in dieser Corona-Zeit, an die man sich zu halten hat. Ich muss zehn Tage in Isolation bleiben“, sagte Meyer im Gespräch mit dem Blick zum Gespräch mit Celestini.