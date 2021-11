Anzeige

Champions League: Fantalk mit Mario Basler und Thorsten Fink live im TV, Stream auf SPORT1 Basler und Fink im Fantalk

Torwandschießen mit Basler im Deutschen Fußballmuseum

SPORT1

Die Champions League geht in die entscheidenden Phase der Vorrunde - der Fantalk begleitet die Spiele von Bayern, Wolfsburg und Co live auf SPORT1. Am Dienstag sind Mario Basler und Thorsten Fink zu Gast.

Die Königsklasse ist zurück - und mit ihr der Fantalk!

Das Erfolgsformat begleitet die UEFA Champions League auch am 5. Spieltag: SPORT1 zeigt am Dienstag live ab 18:30 Uhr und Mittwoch live ab 20:15 Uhr eine neue Ausgabe aus dem Deutschen Fußballmuseum in Dortmund. Der Fantalk ist sowohl im Free-TV als auch im 24/7-Stream auf SPORT1.de zu sehen.

Moderator Thomas Helmer führt durch die launige Diskussion über die parallellaufenden Partien der deutschen Teams Bayern München, Borussia Dortmund, VfL Wolfsburg und RB Leipzig in der Königsklasse. Am frühen Dienstagabend tritt der bereits fürs Achtelfinale qualifizierte FC Bayern bei Dynamo Kiew an, während Wolfsburg ab 21:00 Uhr beim FC Sevilla gefordert ist und Punkte fürs Weiterkommen sammeln muss. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Champions League)

Zu Gast sind unter anderem Ex-Bayern-Profi Mario Basler, Thorsten Fink, einstiger Bayern-Profi und Ex-Bundesliga-Coach, der frühere SPORT1 Chefreporter Thomas Herrmann und Lars Vollmering (Journalist und Buchautor).

Neururer und Helmes am Mittwoch dabei

Am Mittwoch heißt es dann Bühne frei zur Diskussion über die Partien von Borussia Dortmund und RB Leipzig. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Champions League)

Der BVB kämpft bei Sporting Lissabon um Platz 2 in der Gruppe, während Leipzig sich gegen Brügge für die Niederlage im Hinspiel revanchieren will.

Mit Thomas Helmer diskutieren unter anderem Ex-Bundesliga-Coach Peter Neururer und Patrick Helmes (Ex-Profi u.a. Wolfsburg, Köln und Leverkusen).

Co-Moderatorin Jana Wosnitza bindet die Fans vor Ort in die Talk-Runde mit ein und kommuniziert zusätzlich mit den TV-Zuschauern via Facebook und Twitter, dazu hat Hartwig Thöne immer einen Blick auf das Spielgeschehen und präsentiert alle wichtigen Fakten.

