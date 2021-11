Oldenburg in der Krise: "Volle Unterstützung" für Trainer Drijencic

„Sowas wird leicht vergessen“

"Es ist sehr unbefriedigend, dass wir den Turnaround immer noch nicht geschafft haben", so Schüller, "aber wir alle würden es uns zu leicht machen, die Schuld beim Trainer abzuladen. Er hat uns in sechs Jahren dreimal in ein Finale geführt. Manchmal habe ich das Gefühl, dass so was leicht vergessen wird."