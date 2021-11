Zlatan Ibrahimovic erklärt brutales Foul: "Würde es wieder tun"

„Ich würde es wieder tun. 100-prozentig. Das bin ich“, sagte er in einem Interview mit dem Guardian zu der Szene. Schiedsrichter Felix Brych hatte die Szene mit Gelb bedacht, obwohl auch Rot möglich gewesen wäre. Weil es nicht seine erste Verwarnung im laufenden Wettbewerb war, fehlt Ibrahimovic seinem Team nun in den Playoffs zunächst.

Ibrahimovic tönt: „Du hast nicht die Eier ...“

Die Sperre sei nebensächlich, die Lektion für den gegnerischen Verteidiger wichtiger: „Es geht darum, dem Typen klar zu machen, dass man sich über niemanden lustig macht, der am Boden liegt. Du greifst keinen Hund an, der nicht redet. Greife den an, der in der Lage ist, etwas zu tun. Es ist zu einfach, meine Mitspieler zu schikanieren, die 20 sind und sehr nett. Ich hoffe, das versteht er jetzt.“