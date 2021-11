FC Bayern: Kimmich, Gnabry, Musiala, Choupo-Moting, Cuisance mit Umdenken bei Corona-Impfung?

Der FC Bayern könnte den Impf-Ärger bald hinter sich lassen. Laut The Athletic sollen mindestens drei der fünf umgeimpften Stars nun umdenken.

In Augsburg enttäuschte vor allem Kimmich-Vertreter Marcel Sabitzer.

Rummenigge von Impf-Ärger genervt

Und diese Situation könnte sich in den kommenden Wochen wiederholen. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur Bundesliga)

Denn: Die bayerischen Gesundheitsvorschriften sehen eine 10-tägige Quarantäne für Kontaktpersonen eines Erkrankten vor, die nicht geimpft wurden oder in den vergangenen sechs Monaten nicht infiziert waren. Ein Freitesten ist grundsätzlich erst nach sieben Tagen möglich .

Bei den aktuellen Inzidenzwerten ist es sehr wahrscheinlich, dass einer der fünf Spieler schon bald wieder in Quarantäne muss und wichtige Partien verpasst.

Die Impfdebatte sei „ein Thema, das den ganzen Verein nervt“, hat der langjährige Vorstandsvorsitzende Karl-Heinz Rummenigge am Wochenende bei Sky freimütig bekannt .

Salihamidzic zürnte über ungeimpfte Stars

Bereits im Oktober soll es in der Kabine gekracht haben, nachdem Coach Nagelsmann positiv getestet worden war und in Quarantäne musste. „Ich habe es euch doch gesagt, dass Ihr euch impfen lassen sollt!“, soll Sportvorstand Hasan Salihamidzic laut Spox und Goal in Anwesenheit der betreffenden Spieler getobt haben.