Nach Verletzung: Ramos erstmals im PSG-Kader

Sergio Ramos (35) ist nach langwieriger Verletzung erstmals in den Kader des französischen Spitzenklubs Paris Saint-Germain berufen worden.

Das teilte der Verein am Dienstag mit. PSG ist in der Champions League am Mittwoch bei Manchester City zu Gast (21.00 Uhr).