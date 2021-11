Champions League: Barca, BVB und ManUnited - diese Entscheidungen stehen heute an

Vier Teilnehmer des Achtelfinals der Champions League stehen bereits fest. In dieser Woche könnten sich einige weitere Teams qualifizieren.

Der 5. Spieltag der Champions League steht an. Und mit ihm der Eintritt in die heiße Phase. Bislang haben sich nur der FC Bayern, Juventus Turin, Ajax Amsterdam und der FC Liverpool für die K.o.-Runde der Königklasse qualifiziert. SPORT1 zeigt die Ausgangslage in den einzelnen Gruppen der Champions League.