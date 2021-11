Ligue 1: Große Widersprüche – Warum wurde Lyon gegen Marseille abgebrochen?

Dimitri Payet von Olympique Marseille wurde am Sonntag beim Auswärtsspiel gegen Olympique Lyon Opfer eines Flaschenwurfes. Das Spiel wurde nach langem Hin und Her abgebrochen .

Lyon-Präsident tobt nach Skandal-Spiel

Doch wie kam es zum Abbruch? Die Verantwortlichen verstricken sich in Widersprüchen.

Die Fakten: Bereits nach zwei Minuten war der Choc des Olympiques beendet. Schiedsrichter Ruddy Buquet unterbrach die Partie nach dem Flaschenwurf für längere Zeit, bevor nach zwei Stunden die Meldung kam, dass das Spiel an diesem Abend nicht mehr fortgesetzt werde.

Das sorgte bereits am selben Abend für Diskussionen. Während die Spieler von Olympique Marseille nicht bereit waren, das Spiel wieder aufzunehmen, wollte Gegner Lyon unbedingt weiterspielen. (Tabelle der Ligue 1)

Aulas: „Hätten ohne Probleme weitermachen können“

Der Klub-Boss führte an, dass der Flaschenwerfer schnell identifiziert und festgenommen worden war und das Stadion in Begleitung der Polizei verlassen hatte. Zurzeit befindet die Person sich in Gewahrsam.