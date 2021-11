Lionel Messi über seine neue Beziehung zu Sergio Ramos - und Cristiano Ronaldo

Die Kinder sind eingeschult, ein neues Haus ist gefunden. Und selbst in der Ligue 1 ist ihm „endlich“ das erste Tor gelungen. Die Anpassungsphase ist also vorbei.

Dieser war als Kapitän von Real Madrid schließlich lange Jahre ein erbitterter Rivale. Nun sind sie Teamkollegen. „Am Anfang war es seltsam nach so vielen Jahren der Rivalität, als Kapitäne von Barca und Madrid. Nach so vielen Clasicos, so vielen Kämpfen, die wir auf dem Platz hatten“, erklärte Messi im Interview mit der Marca .

Messi lobt Ramos als „großartige Person“

All das habe das Duo aber hinter sich gelassen, der gegenseitige Respekt sei ohnehin immer vorhanden gewesen. Messis Fazit heute: „Ihn als einen Teamkameraden zu haben, ist spektakulär.“ Noch standen die beiden Megastars nicht gemeinsam auf dem Platz, Ramos laboriert an einer langwierigen Verletzung.

„Von Anfang an hat er Tore geschossen - wie immer - und hatte keine Anpassungsprobleme“, erklärte Messi zum Comeback des portugiesischen Stürmers in England: „In der Premier League ist es nicht so gut, wie wir alle dachten, aber es ist eine sehr schwere und ausgeglichene Liga, in der es auf und ab geht.