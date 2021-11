Bundesliga: Lothar Matthäus solidarisch mit Joshua Kimmich in einem Punkt

"Von Polizei abgeholt"? Impfzwang für Kimmich und Co. abwegig

Joshua Kimmich findet seinen Namen täglich in den Schlagzeilen wieder - als einer von wenigen ungeimpften Stars. Das sei unfair, befindet Lothar Matthäus.

Die Impf-Debatte um Joshua Kimmich hält (Fußball-)Deutschland in Atem.

Der deutsche Rekordnationalspieler sprach sich zwar schon mehrfach klar für das Impfen aus - sieht aber auch einen „Punkt in dieser Debatte, der mich solidarisch mit Joshua sein lässt.“ (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Kimmich stehe bei der anhaltenden Diskussion deutlich mehr im Rampenlicht als andere. „Wie viele andere Bundesligaspieler sind nicht geimpft und müssen ihren Namen nicht täglich in der Zeitung lesen?“, hinterfrage Matthäus.

Der ehemalige Bayern-Profi weiter: „Wie viele Journalisten, die jetzt über Kimmich richten, haben sich nicht impfen lassen? Es ist ein Problem in der Gesellschaft unseres Landes, dass sich oftmals der größte Name herausgepickt wird, um an ihm ein Exempel zu statuieren.“