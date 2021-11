Basketball-Bundestrainer Herbert zu Abstellungsproblemen: „Anpassen und vorwärts schauen“

Die Auswahl des Deutschen Basketball Bundes (DBB) trifft am Donnerstag (19.00 Uhr) zum Auftakt der WM-Qualifikation in Nürnberg auf Estland. Am Sonntag (20.00 Uhr/beide MagentaSport) folgt Spiel zwei in Polen. NBA-Profis sind nicht dabei und auch die Spieler aus der EuroLeague fehlen, weil die europäische Königsklasse am Donnerstag und Freitag spielt. Der Abstellungsstreit zwischen der EuroLeague und dem für die Länderspielfenster zuständigen Weltverband FIBA schwelt schon seit Jahren.