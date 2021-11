NFL: Brady führt Bucs zum Sieg

Star-Quarterback Tom Brady hat Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers in der US-Football-Profiliga NFL zurück in die Erfolgsspur geführt.

Star-Quarterback Tom Brady hat Super-Bowl-Champion Tampa Bay Buccaneers in der US-Football-Profiliga NFL zurück in die Erfolgsspur geführt. Nach zuvor zwei Niederlagen in Folge feierten die Bucs zum Abschluss des elften Spieltags gegen die New York Giants einen 30:10-Erfolg und schoben sich auf Rang drei der Tabelle der NFC Conference. Brady warf dabei zwei Touchdown-Pässe.