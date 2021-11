NBA: Dennis Schröder schlägt mit Celtics Daniel Theis und die Rockets - Moritz Wagner stark

Dennis Schröder gewinnt in der NBA das Duell gegen seinen früheren Klubkollegen Daniel Theis. Bei der Pleite der Magic gegen die Bucks kann derweil nur ein Wagner-Bruder glänzen.

Dennis Schröder hat in der NBA das Duell mit seinem früheren Braunschweiger Klubkollegen Daniel Theis gewonnen. Schröder siegte mit den Boston Celtics gegen die Houston Rockets klar mit 108:90. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur NBA)

Für die Celtics war es der dritte Sieg in Folge, Houston bleibt dagegen das schlechteste Team der Liga. Für die Rockets war es bereits die 16. Pleite im 17. Saisonspiel. Schröder und Theis hatten in der Saison 2012/2013 gemeinsam für die New Yorker Phantoms Braunschweig gespielt.