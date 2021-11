WWE RAW: Rätsel um 100-Millionen-Ei von The Rock aufgelöst

So lief das Gigantenduell der WWE-Champs

Das Verschwinden eines angeblich 100 Millionen Dollar teures Gold-Eis von Megastar Dwayne „The Rock“ Johnson war am Sonntag ins Zentrum des Story-Geschehens bei WWE gerückt - nun hat die Wrestling-Liga das Rätsel aufgelöst.

Die Angelegenheit, in deren Zentrum dann das frisch zu RAW beförderte Talent Austin Theory rückte, nahm dann aber eine andere Wendung als zunächst angekündigt. ( WWE-Boss Vince McMahon: Sein eiskalter Aufstieg, sein Vermögen, seine Skandale )

Vince McMahon bekommt den Dieb serviert

McMahon hatte zu Beginn der Show ein Titelmatch gegen WWE-Champion Big E ausgelobt für denjenigen, der dafür sorgt, dass das Ei wieder in seinen Besitz kommt - und seinen Untergebenen Adam Pearce und Sonya Deville die Kündigung angedroht, sollte es nicht passieren.

Die Crosspromo-Aktion für den neuen The-Rock-Film „Red Notice“ - eine Actionkomödie mit Ryan Reynolds und Gal Gadot, in der es um die Jagd nach einer Kunstdiebin geht - wurde zum Leitmotiv der RAW-Show. Die Stars von RAW und auch SmackDown jagten und prügelten sich durch die Kulissen, um das angebliche Ei der Kleopatra ausfindig zu machen.

Am Ende wusste der eigentlich bei SmackDown angesiedelte Sami Zayn McMahon den entscheidenden Tipp zu geben: Er hatte Theory mit dem Ei ertappt - der dann zu McMahon gebracht wurde und ihm gestand, dass er eigentlich nur ein Selfie damit schießen hatte wollen und es dazu an sich nehmen musste, wegen der vielen Securitys.

Zum Entsetzen von Zayn war McMahon von Theorys Chuzpe angetan statt erbost: Er gewährte Theory nicht nur ein Selfie mit sich und dem Ei, sondern auch das Titelmatch - mit der Begründung, dass ihn Theorys Verhalten an sich selbst erinnere. Dem protestierenden Zayn antwortete er: Niemand möge Denunzianten.

Austin Theory darf sich gegen Big E zeigen

Im dann angesetzten Match gegen Big E durfte Theory mit einigen athletischen Aktionen auf sich aufmerksam machen - trotz eines Eingriffs von Ex-Mentor Rollins (zuvor Opfer einer realen Fan-Attacke), aktuell neben Kevin Owens Hauptrivale von Big E, behielt der etablierte Titelträger am Ende mit dem Big Ending seinen Gürtel.

Es folgte eine Prügelei mit Big E, Rollins und Owens, an deren Ende auch Rollins das Big Ending kassierte. Es bleibt abzuwarten, ob und wann Hoffnungsträger Theory dauerhaft in den Bereich vorstoßen kann, in den er aktuell erstmal nur hereinschnuppern durfte.