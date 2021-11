Kühnen nach Zverev-Triumph begeistert: "Ganz schwer zu stoppen"

Der ehemalige Davis-Cup-Teamchef Patrik Kühnen traut Tennis-Olympiasieger Alexander Zverev nach dessen Sieg bei den ATP Finals weitere große Erfolge zu. "Es scheint alles möglich: Der erste Grand-Slam-Sieg und sogar der Angriff auf die Nummer eins der Weltrangliste", schrieb Kühnen in seiner Kolumne für skysport.de: "In dieser Form und mit diesem Mindset ist Zverev nur ganz schwer zu stoppen."

Zverev habe in Turin, wo er im Halbfinale Grand-Slam-Rekordsieger Novak Djokovic und anschließend im Endspiel den Weltranglistenzweiten Daniil Medwedew bezwang, "unglaubliches Tennis" gespielt, sagte Kühnen: "Seine Aufschläge waren phänomenal, seine Fitness am Ende einer so langen Saison herausragend, hinzu kamen neue taktische Elemente in seinem Spiel."