Ping-Pong-Diplomatie 2.0 für ITTF-Chef Weikert "ein Symbol für Frieden"

Lin Gaoyuan tritt bei der WM im Mixed-Doppel an © AFP/SID/STR

Tischtennis-Weltverbandspräsident Thomas Weikert hält die Wiederbelebung der historischen Ping-Pong-Diplomatie bei der WM in Houston auch geopolitisch für bedeutsam. "Ich bin froh, dass durch Tischtennis ein wichtiges Symbol für Frieden gesetzt werden kann", kommentierte Weikert auf SID-Anfrage vor dem WM-Auftakt die Bildung gemischter Doppel aus den zerstrittenen Großmacht-Nationen USA und China.

"Die amerikanisch-chinesischen Doppel reihen sich ein in die Bemühungen der ITTF und der ITTF-Stiftung um die Herstellung von Einheit und folgen damit auch dem Geist der Ping-Pong-Diplomatie", sagte der am Mittwoch auf dem ITTF-Kongress aus dem Amt scheidende Verbandschef aus Limburg weiter.

Am vergangenen Sonntag hatten die US-Organisatoren die Meldung von zwei Mixed-Paaren aus dem Gastgeberland und der Tischtennis-Weltmacht China verkündet. Aus Anlass des 50-jährigen Jubiläums der Ping-Pong-Diplomatie treten der chinesische Mannschafts-Weltmeister Lin Gaoyuan und die frühere US-Bundesligaspielerin Lily Zhang sowie Chinas Doppel-Weltmeisterin Wang Manyu und US-Topspieler Kanak Jha vom deutschen Ex-Champion TTF Ochsenhausen gemeinsam in der olympischen Disziplin an.