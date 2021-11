Werder Bremen: Skandal um Markus Anfang - Reck und Neururer üben Kritik

Der Impfpass-Skandal um Markus Anfang hat in Fußball-Deutschland hohe Wellen geschlagen.

Entsprechend deutlich fällt die Kritik am ehemaligen Coach von Werder Bremen aus.

Anfang-Skandal: Reck befürchtet Folgen für Werder

Neururer über Anfang: „Dann ist ihm nicht zu helfen“

Der SPORT1 -Experte weiter: „Wenn es sich alles bewahrheiten sollte, ist er im Trainergeschäft untragbar. Es geht im Fußball um Vertrauen. Werder hat eine Ablöse für ihn gezahlt. Wenn man dieses Vertrauen so missbraucht, wird er in Deutschland keine Chance mehr haben.“

Der 66-Jährige legte sogar noch nach: „Wenn ich ohne eine gültige Impfung noch so dämlich bin, in Köln beim Karneval aufzutreten, dann ist ihm nicht mehr zu helfen.“

Anfang ungeimpft bei Karneval?

Hintergrund der Aussage: Anfang feierte offenbar am 11. November den Karnevalsauftakt in Köln und besuchte eine Feier des bekannten Karnevalsvereins „Rote Funken“ - obwohl bei der Party die 2G+-Regel galt.

Auch Neururer sieht die sportliche Zukunft in Bremen in Gefahr: „Werder hatte sich in den letzten Spielen etwas gefunden, jetzt gibt es wieder einen Bruch. Das sportliche Ausmaß ist noch gar nicht zu bemessen.“