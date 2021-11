Dopingkontrolle der WADA bei den DFB-Frauen

Im Mannschaftshotel in Wolfsburg mussten bei einer Kontrolle am Montagabend fünf Spielerinnen Urinproben abgeben. Das teilte der Deutsche Fußball-Bund (DFB) mit.

Die DFB-Frauen spielen am Freitag (ab 16 Uhr im SPORT1-Liveticker) in Braunschweig gegen die Türkei und am kommenden Dienstag (ab 19 Uhr im SPORT1-Liveticker) in Faro gegen Portugal.