Tara Gins findet nach Rennrad-Karriere ihr persönliches Glück

Nicht nur, dass sie mit „Get coached“ eine Trainingsplattform für RadsportlerInnen ins Leben gerufen hat - nun bekam sie doch noch den erhofften Job als Sportdirektorin und schloss sich einem anderen Team an.

„Ich bin super glücklich, die Möglichkeit zu bekommen, als Vollzeit-Sportdirektorin zu arbeiten. 2022 werde ich in einer neuen Struktur von zwei Teams, die ein neues Abenteuer starten, arbeiten: Bingoal Casino - Chevalmeire - Van Eyck Sport. Ein sehr aufregendes, neues Kapitel für mich, bei dem ich mich voll einem Team nächstes Jahr widmen kann“, freute sich die 30-Jährige unter einem Instagram-Post, bei dem sie ihren Fans auch noch eine weitere Überraschung mitteilte.

Job-Absage für Tara Gins wegen Nacktfotos

„Ich habe mich so auf den neuen Job gefreut, weil es genau die Richtung war, die ich einschlagen wollte. Aber anscheinend hatte jemand Probleme mit den Fotos“, hatte Gins in den cyclingnews erklärt und ihr Unverständnis für den Grund der Absage geäußert.

„Ich habe gehört, dass ein Elternteil eines Fahrers eine Beziehung mit einem der Sponsoren hat. Diese Person drohte wohl, Kontakt mit dem Sponsor aufzunehmen, um den Vertrag zu beenden“, erklärte Gins und verwies darauf, dass ihr neuer Chef ihr mitteilte, dass ein Foto in eine interne Chatgruppe geschickt worden sei.

Gins: Doppelmoral im Radsport

Besonders die Doppelmoral, die im Radsport vorherrsche, mache den Fall so brisant: „Bei einem normalen Männer-Rennen, wollen alle, dass sich die Blumenmädchen sexy kleiden. Aber wenn dann jemand eine Position in einem Team übernehmen will, die früher ein sexy Mädchen war oder eben sexy Fotos aufgenommen hat, dann geht das plötzlich nicht“, beklagte sie damals.