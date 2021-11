NFL: Le'Veon Bell von Ravens entlassen - der tiefe Fall eines Superstars

Der Running Back hatte mit den Pittsburgh Steelers gerade knapp das AFC-Finale verpasst, seinen dritten Pro Bowl in vier Jahren erreicht, mit knapp 2.000 Yards in nur 15 Spielen beeindruckt und dabei mit 85 Catches einen Steelers-Rekord aufgestellt. Mit Antonio Brown bildete er ein Star-Duo der Extraklasse.

Mehr als dreieinhalb Jahre später wurde er von den Baltimore Ravens entlassen und muss sich einmal mehr ein neues Team suchen. Es ist der nächste Tiefschlag in der Karriere des einstigen Superstars. Mehr noch: Insgesamt erlebte der 29-Jährige einen der schwersten Abstürze in der jüngeren NFL-Geschichte. (DATEN: Alle Tabellen der NFL)

Bells Streik bei Pittsburgh Steelers als Anfang vom Ende

2016 bot ihm die Franchise eine Vertragsverlängerung über 60 Millionen Dollar an, doch der ehemalige Pro Bowler lehnte ab. Die Fronten verhärteten sich immer weiter, nachdem Bell Anfang 2018 zum zweiten Mal in Folge mit dem Franchise Tag - eine einjährige Teamoption, die sehr lukrativ bezahlt wird - belegt wurde.

Letztendlich gab die Franchise am Ende nach und ließ seinen Topstar im Frühjahr 2019 zum Nulltarif gehen. Bell hatte seinen Willen zwar durchgesetzt, doch einiges an Ansehen eingebüßt.

Jets-Wechsel von Beginn an zum Scheitern verurteilt

In der Folge erhielt er aufgrund seiner einjährigen Football-Abstinenz nicht die Angebote, die er sich erhofft hatte. Stattdessen nahm Bell das wahrscheinlich beste Angebot an, ohne wirklich darüber nachzudenken, ob es passte. So lockten ihn 52 Millionen Dollar für vier Jahre - weniger als er 2016 hätte haben können - zu den New York Jets.