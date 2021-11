Premier League: Pep Guardiola vergleicht Joao Cancelo mit Philipp Lahm

Legendär seine Worte im April 2015, als er sich „tausend Dantes“ wünschte, nur um den angesprochenen Dante Bonfim wenige Monate später an den VfL Wolfsburg abzugeben. Trotzdem dürften die Worte, die der Katalane nun über seinen Verteidiger Joao Cancelo verlor, aufhorchen lassen.

„Er hat eine große Qualität: Er liebt es, Fußball zu spielen, und er mag es zu trainieren. Er könnte jeden Tag ununterbrochen Fußball spielen. Wenn du solche Spieler findest wie ihn, Riyad (Mahrez), Phil Foden, hast du Diamanten in deinen Händen.“

Lahm sei für ihn in der Position zwischen Außenverteidiger und defensivem Mittelfeld der beste Spieler gewesen, den er je gesehen hatte, erklärte der 50-Jährige. Cancelo habe die gleiche Qualität und könne ebenso auf beiden Seiten spielen,wie sein ehemaliger Kapitän bei den Bayern.

Guardiola: Darum ist Cancelo so beständig

Guardiola zeigte sich außerdem von den konstanten Leistungen des portugiesischen Nationalspielers beeindruckt, die er auf eine ganz besondere Sache zurückführte: „Ich sehe sie wie kleine Jungs, die auf der Straße spielen, wenn sie acht oder neun Jahre alt sind. Das ist der Grund, warum Joao so beständig ist“, ließ er verlauten und ergänzte:

„Die besten Spieler spielen als Profis immer so, wie sie als Amateure gespielt haben, weil es ihnen so viel Spaß macht. In ihrem Leben gibt es nichts Wichtigeres.“