FC Bayern München: Álvaro Odriozola von Joshua Kimmich beeindruckt

Álvaro Odriozola hat ein halbes Jahr beim FC Bayern gespielt. In einem Interview erzählt er jetzt, was er in München gelernt hat und welche Mitspieler besonders sind.

Der Spanier verbrachte die Rückrunde der Saison 2019/2020 in München und hatte somit zumindest einen kleinen Anteil am Gewinn der Meisterschaft, des DFB-Pokals und der Champions League unter Hansi Flick. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)

Im Interview mit der as erzählt der 25-Jährige nun von seiner Zeit in München und erklärte dabei, welcher Spieler einen besonderen Einfluss auf ihn selbst hatte.

Odriozola lernte viel von Kimmich

An sein halbes Jahr in München erinnert sich der Spanier gerne zurück, auch wenn er zu den drei Titeln gerne einen größeren Beitrag geleistet hätte. „Ich hatte einen Trainer, Hansi Flick, mit dem es sehr gut funktioniert hat. Der Champions-League-Titel ist der Traum eines jeden Fußballers. Aber ich hätte gerne noch ein bisschen mehr gespielt, ich hätte mich gerne mehr als Protagonist gefühlt.“

Insgesamt kam Odriozola nur in fünf Pflichtspielen zum Einsatz und spielte er nur zweimal von Beginn an.

Odriozola sieht Benzema als Weltfußballer

„Für mich hat er den Ballon d‘Or wirklich verdient – nicht nur für dieses Jahr, sondern für alle vorherigen, in denen er großartigen Fußball gespielt hat“, berichtet Odriozola. „Er hat persönlich viel gelitten und hat immer weitergearbeitet und gekämpft. Also meine Stimme ist für ihn.“

„Zu Alaba habe ich ein ganz besonderes Verhältnis“

Odriozola: „Habe Alaba beigebracht, was Real ist“

„Ich habe ihm in den ersten Tagen beigebracht, was Real Madrid ist. Ich habe ihm erklärt, wie der Verein ist, seine Größe. Natürlich ist Bayern ein großartiger Verein, aber einen Verein wie Madrid gibt es nicht noch einmal auf der Welt.“

Zusammen zum Einsatz kommen die beiden in Madrid aber nicht. Odriozola verbringt diese Saison wieder auf Leihbasis bei einem anderen Verein. Beim AC Florenz kommt er regelmäßiger zum Einsatz als in München. Aktuell hat er immerhin schon neun Pflichtspiele absolviert und damit fast doppelt so viele wie in seiner lehrreichen Zeit beim FC Bayern.