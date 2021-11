Darts: Zoff um Tour-Karte für Fallon Sherrock - Peter Wright ist dafür, Gerwyn Price sieht rot

Begeisterung nach historischem Sherrock-Sieg: "Was Darts so geil macht"

Nach dem furiosen Auftritt von Fallon Sherrock beim Grand Slam of Darts in Wolverhampton fordert Wayne Mardle - seines Zeichens langjähriger PDC-Profi und mittlerweile TV-Experte - eine Teilnahme der 27-Jährigen an der Premier League of Darts. (NEWS: Alles Wichtige zum Darts)