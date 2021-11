FC Barcelona: Trainer Xavi überrascht mit Ilias Akhomach und Ez Abde

Barca-Debütant erinnert an Messi

Er gilt als eines der aktuell größten Talente aus der Barca-Schmiede La Masia. Laut Mundo Deportivo schaute sich Xavi noch am Tag seiner Vertragsunterschrift das Spiel der zweiten Mannschaft gegen den FC Sevilla an. Dort glänzte Akhomach mit einem Doppelpack.

Gegen Espanyol versuchte Akhomach viel, machte das Spiel breit, zog aber auch einige Male in die Mitte, suchte zudem den Torabschluss. Xavi feuerte sein Juwel lautstark von außen an. „Dale, dale“ („los, los“) rief er seinem Offensivjuwel zu.

Abde lässt Potenzial aufblitzen

Dennoch ließ ihn Xavi in der Halbzeit in der Kabine. Aus gutem Grund: Denn der neue Barca-Trainer hatte noch ein weiteres Juwel im Köcher: Ez Abde. Der 19 Jahre alte Marokkaner kam für Akhomach in die Partie und strotzte nur so vor Selbstvertrauen. Er suchte das Eins-gegen-Eins, war mit fast jedem Ballkontakt gefährlich.