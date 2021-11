Curling-EM: Deutsche Curlerinnen mit vier Siegen aus fünf Spielen

Die deutschen Curlerinnen bleiben bei der EM in der norwegischen Olympiastadt Lillehammer in der Erfolgsspur.

Das Team um Skip Daniela Jentsch (Füssen) kassierte am Montagmorgen gegen Schottland (5:9) zwar seine erste Niederlage des Turniers, schlug aber am Abend Dänemark 10:5. Damit liegen Jentsch und Co. vorerst auf dem zweiten Platz.