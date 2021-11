Bundesliga: Thomas Tuchel wäre fast beim FC Bayern München gelandet

Der Nachfolger von Trainer-Legende Jupp Heynckes hatte bei den Münchnern von Beginn an einen schweren Stand, wie erst kürzlich durch brisante Enthüllungen bestätigt wurde. Die Erwartungen der Vereinsbosse wurden am Ende nicht erfüllt und so musste der Kroate nach gut 15 Monaten seine Zelte beim Rekordmeister wieder abbauen.