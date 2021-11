Call of Duty Warzone: Alle Informationen zu Operation Flashback

Reisen wir mal eben in der Zeit zurück, genauer gesagt zum 10. März 2020. An diesem Tag erschien nämlich Call of Duty: Warzone und damit einhergehend natürlich auch die (bislang) einzige Map Verdansk. Trotz eines kleinen Map-Updates im Zuge von CoD Black Ops Cold War, wünschen sich die Spieler nach über eineinhalb Jahren etwas frischen Wind.

Der kommt in Form der neuen Pazifik-Karte Caldera. Bevor es aber Anfang Dezember so weit ist, wird Verdansk nochmal gebührend verabschiedet. Im Spielmodus Operation Flashback können Spieler, wie es der Name bereits suggeriert, die Zeitspanne von Verdansk noch einmal erleben. Wir zeigen euch, was alles auf euch wartet.