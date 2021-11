Markus Anfang: Neue Details zum Ex-Werder-Coach im Impfpass-Skandal

Nun wurde ein neues, brisantes Detail enthüllt: Der ehemalige Trainer von Werder Bremen feierte offenbar am 11. November den Karnevalsauftakt in Köln und besuchte eine Feier des bekannten Karnevalsvereins „Rote Funken“ - obwohl bei der Party die 2G+-Regel galt. (NEWS: Alle aktuellen Infos zur 2. Bundesliga)

Die Bild veröffentlichte ein Foto, welches Anfang, der seinen Impfnachweis gefälscht haben soll, dort im Koch-Kostüm zeigt. Auch Bremens Reha-Trainer Marcel Abanoz war demnach mit dabei. ( SPORT1-Kommentar: Was ist in Anfang gefahren? )

Verdacht gegen Anfang erhärtet sich

Inzwischen gehen die Bremer Behörden davon aus, dass Anfangs Impfpass tatsächlich gefälscht ist und der 47-Jährige nicht wie angegeben in Köln geimpft wurde.

Oberstaatsanwalt Frank Passade sagte der Bild und dem SID: „Die Kassenärztliche Vereinigung Nordrhein, die für das Impfzentrum Köln zuständig ist, hat uns mitgeteilt, dass die Personalien des Herrn Anfang nicht im EDV-System vorhanden sind. Das heißt, er wurde nicht in Köln geimpft. Auch die Chargen-Nr., die in seinem Impfbuch steht, wurde nie in dem Impfzentrum verimpft. Der Tatverdacht, dass es sich um eine Fälschung handelt, hat sich erhärtet.“