Anzeige

Battlefield 2042: Diese MPs entscheiden jede Schlacht Battlefield 2042: Diese MPs entscheiden jede Schlacht

Das sind die besten MPs in Battlefield 2042 © EA/DICE

EarlyGame

Wer in Battlefield 2042 nicht den Anschluss verlieren will, sollte auch mit dem besten Equipment ins Gefecht ziehen. Das sind die besten MPs im neuen Battlefield!

Fahrzeuge, Spezialisten, Gadgets – In Battlefield 2042 gibt es wieder einmal viele Möglichkeiten, am Kampf teilzunehmen. Typisch für das Franchise. Am Ende entscheidet vor allem die richtige Waffe über den Erfolg im direkten Schusswechsel.

Maschinenpistolen zählen nach wie vor zu den beliebtesten Waffen im Spiel, deswegen könnte es also nicht schaden, einen Blick auf die besten MPs in BF 2042 zu werfen.

Anzeige

Die richtige Auswahl sorgt nicht nur für eine bessere K/D, sondern verschafft deinem Team auch einen immensen Vorteil. Auf welche MP sollte man also am besten setzen?

Diese MPs machen den Unterschied

Zwischen Feuerkraft, Präzision, Reichweite und Handling gibt es natürlich viele Unterschiede. Jede Waffe spielt sich verschieden und fühlt sich teils sehr unterschiedlich an. Die MPs sind vor allem aufgrund ihres leichten Gewichts und ihrer Mobilität immer wieder sehr beliebt. Trotzdem schneiden einige deutlich besser ab als andere.

Die MP9 enttäuscht zum Beispiel auf ganzer Linie. Auch wenn sie in Call of Duty als zweite Primärwaffe ihren Zweck erfüllt, entfallen ihre Stärken in Battlefield 2042 komplett. Viel zu schwach und kaum Reichweite, das ist ernüchternd.

Mit der PBX-45 setzt man auf ein besseres Pferd. Besonders für Einsteiger eignet sich die Waffe sehr gut. Die Munitionskapazität lässt aber stark zu wünschen übrig. Eigentlich befindet sie sich aber nur vor der MP9, weil die eben so schlecht ist. Die beiden folgenden Waffen sollten dagegen bei jedem MP-Liebhaber ganz oben auf der Liste stehen.

53-Schuss-Startmagazin, solide Feuerkraft und eine hohe TTK. Die Fakten zur PP-29 überzeugen auf Anhieb. Während sie auf mittlere Distanz zu den besten Waffen zählt, versagt sie im direkten Nahkampf. Am Ende erfüllt sie den Zweck einer MP also nicht so richtig.