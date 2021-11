2. Bundesliga. Rücktritt von Markus Anfang bei Werder Bremen lässt tief blicken, sagt Pit Gottschalk

Der plötzliche Rücktritt des Bremer Trainers lässt tief blicken. Nicht die einzige Enttäuschung in Sachen Corona in diesen Tagen, findet SPORT1-Chefredakteur Pit Gottschalk.

Wie gerne hätte ich heute einen Kommentar zum Meisterschaftskampf in der Bundesliga geschrieben. Die Bayern patzen in Augsburg (1:2), die Dortmunder malochen gegen Stuttgart (2:1), und nun trennt die beiden Erzrivalen zwei Wochen vor dem Gipfeltreffen im Signal Iduna Park ein einziges Pünktchen an der Tabellenspitze. Spannender geht‘s ja kaum. (DATEN: Die Tabelle der Bundesliga)