Ciro Immobile macht Schiedsrichter - weil ihn der Papst darum bittet

Ciro Immobile spielte einst in der Bundesliga für Borussia Dortmund © Imago

Ciro Immobile hat den Fußballplatz am Sonntag in ungewohnter Rolle betreten.

Der Torjäger von Lazio Rom war bei einem Benefizspiel am Start - allerdings nicht als Spieler, sondern als Schiedsrichter. Der italienische Nationalspieler leitete eine Partie zwischen einer Fußball-Auswahl der Welt-Roma-Organisation und einer exklusiven vatikanischen Mannschaft.

Wie es dazu kam? Papst Franziskus, ein bekennender Fußball-Fan, hatte den Lazio-Star um den Einsatz an der Pfeife gebeten.

Ohne Immobile hatte Lazio am Vortag mit 0:2 gegen Juventus Turin verloren - in der Europa League am Donnerstag soll er seinem Team gegen Lokomotive Moskau aber wieder zur Verfügung stehen.