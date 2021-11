DBB-Präsident Weiss über Abstellungsprobleme: "Das kotzt mich an"

„Das kotzt mich an. Vollkommen klar. Die ganze Problematik. Das sage ich auch ganz offen. Da nehme ich auch kein Blatt vor den Mund“, sagte Weiss am Montag in Berlin.

Am Donnerstag (19.00 Uhr) trifft die Nationalmannschaft beim Debüt des neuen Bundestrainers Gordon Herbert in der WM-Qualifikation in Nürnberg auf Estland. Am Sonntag (20.00 Uhr) folgt die zweite Partie in Polen. Da die EuroLeague, Europas höchste Spielklasse, jedoch am Donnerstag und Freitag spielt, werden ziemlich sicher keine deutschen Spieler von teilnehmenden Klubs dabei sein.