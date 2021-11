Beschränkungen für den Sport: Für Tripcke "wieder ein Rückschlag"

DEL und Tripcke akzeptieren Beschränkungen in Bayern © FIRO/FIRO/SID

Für DEL-Geschäftsführer Gernot Tripcke sind die angekündigten Beschränkungen für Sportveranstaltungen in Bayern „natürlich wieder ein Rückschlag“.

Für Gernot Tripcke, Geschäftsführer der Deutschen Eishockey Liga (DEL), sind die angekündigten Beschränkungen für Sportveranstaltungen in Bayern „natürlich wieder ein Rückschlag“. Vor allem „in wirtschaftlicher Hinsicht und für die Planbarkeit in den Klubs“, sagte Tripcke dem SID, aber: „Wir müssen damit leben.“

Am Freitag hatte Ministerpräsident Markus Söder (CSU) aufgrund der hohen Infektionszahlen verschärfte Maßnahmen für den Sport in Bayern angekündigt. Diese sollen am Dienstag im Landtag beschlossen werden und sehen eine Auslastung von Hallen und Stadien von maximal 25 Prozent vor.