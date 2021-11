Anzeige

FC Bayern: Pressekonferenz vor CL-Spiel gegen Kiew mit Nagelsmann, Sané im Liveticker Wie reagiert Bayern auf das Corona-Chaos?

Bayerns Blamage im Video: Dieser Auftritt machte Nagelsmann sauer

Der FC Bayern will nach der Pleite gegen Augsburg dringend Wiedergutmachung leisten. Auch das Corona-Chaos beschäftigt den Rekordmeister weiterhin. Die PK zum Nachlesen

Der Corona-Wirbel beim FC Bayern flaut einfach nicht ab.

Am Freitagnachmittag bestätigte der Rekordmeister, dass sich Joshua Kimmich als ungeimpfte Kontaktperson eines Corona-Infizierten erneut in Quarantäne begeben musste.

Der 26-Jährige verpasste aus diesem Grund das Spiel gegen Augsburg – und der FCB musste eine schmerzhafte 1:2 Niederlage gegen den FC Augsburg hinnehmen.

Trotz allen Nebenschauplätzen gibt es auch in sportlicher Hinsicht Redebedarf.

Nach der bitteren Niederlage gegen den FC Augsburg will der FC Bayern im vorletzten Champions-League-Gruppenspiel gegen Dynamo Kiew (Dynamo Kiew - FC Bayern, Dienstag ab 18.45 Uhr im Liveticker) dringend Wiedergutmachung leisten.

Wie das gelingen soll, verraten Cheftrainer Julian Nagelsmann und Leroy Sané auf der Pressekonferenz.

Am Ende ist es immer eine Auszeichnung des Teams, das man nicht immer einer Meinung sein muss. Eine Gruppe sollte auch nicht mega homogen sein, da darf es durchaus auch mal unterschiedliche Meinungen zu geben. Natürlich is

+++ Nagelsmann über die Spieler in Quarantäne +++

Es geht ihnen gut. Ich hab vorgestern kurz gefragt. Sie werden nach sieben tagen gestetet, wenn sdie symptomfrei sind. Josh würde dann theorertisch am frühesten zurückkommen. Der frühstmögliche Termin für eine Freitestung ist sieben Tage nach ei

+++ Nagelsmann über Lewandowski +++

Die Dinge bei der Nationalmannschaft waren klar besprochen, da war nichts von uns gesteuert. Die Bedeutung von ihm für uns ist hinlänglich bekannt. Bei ihm ist auch eine gewisse Steuerung notwendig. Sein Vertreter ist gerade in Quarantäne, deswegen wird er erstmal nicht mehr so viele Pausen bekommen. Er ist körperlich sehr fit und gibt sich im Spiel auch mal ein paar Minuten, in denen er nicht dauerhaft ansprintet. In den wichtigen Situationen ist er dann immer da.

+++ Nagelsmann über Nebengeräusche +++

Grundsätzlich habe ich mehr Spaß, wenn es ruhig ist. Wir dürfen nicht den Fehler machen, diese Unruhe überhand kommen zu lassen. Am Ende ist es immer schöner, wenn es ruhig ist und sportlich läuft. Wir haben jetzt gegen Augsburg verloren. Wir haben uns dennoch in allen statistischen Werten nach vorne entwickelt. Die Störgeräusche gehören ein Stück weit zum FC Bayern dazu. Natürlich ist es aber nicht glücklich, wenn gewisse Interna nach außen gelangen.

+++ Nagelsmann über Sabitzer +++

Er hatte starke drei Wochen, dann hat ihm ein bisschen der Rhythmus gefehlt. So grottenschlecht wie überall geschrieben wurde, war er aber nicht, er hat viele Diagonalbälle gespielt. Er hatte diesen einen Ballverlust, aber das ist mir zu plakativ. Auch andere Spieler verlieren mal den Ball

+++ Nagelsmann über das kommende Spiel +++

Champions League ist nie unwichtig, speziell nicht als FCB. Die Relevanz des Weiterkommens gibt es nicht mehr, aber es istnicht so, dass es uns nicht interessiert. Wir wollen die Dinge, die nicht so gut liefen, besser umsetzen. Trotz acht Ausfällen haben wir trotzdem noch eine sehr gute Mannschaft und laufen nicht mit irgendeiner Thekentruppe auf. Niki ist freigetestet, wird morgen untersucht und kann am Wochenende hoffentlich wieder spielen, genau wie Stani.

+++ Sané über die Abwehrarbeit +++

Auf SPORT1-Nachfrage: Es fängt vorne an, wie müssen anlaufen. Es ist eher eine Systemsache. Wir arbeiten dran und versuchen und als Team zu verbessern. Wir werden sehen, wie wir das umsetzen können.

+++ Sané über fehlende Spieler +++

Die Spieler wissen, wie die Situation ist. Alle wissen es. Wir versuchen uns, 100% auf die Spiele zu konzentrieren und zu gewinnen. Das ist für mich nicht mehr so ein großes Thema. Die Spieler wissen, wie der Stand ist. Wir wollen uns wieder voll und ganz auf Fußball konzentrieren.

+++ Sané über seinen persönlichen Schlüsselmoment +++

Einige haben gesagt, die Vorlage gegen Hertha. Das war aber eine Aktion. Hochziehen kann man sich davon nicht. Ich versuche, positiv zu sein. Ich war nicht zufrieden mit der letzten Saison. Ich wäre blind, wenn ich sagen würde, ich habe eine gute Saison gespielt. Ich wollte zeigen, was ich kann, wo ich vor meiner Verletzung aufgehört habe. Ich musste zeigen, dass ich Fußball spielen kann.

+++ Sané über seine Form +++

Ich versuche, die negative in positive Energie umzuwandeln. Ich fühle mich aktuell sehr wohl, bin fit. Ich will den Schwung mitnehmen in die nächsten Spiele.

+++ Sané über das Impfen +++

Ich bin dafür, ich bin auch selbst geimpft. Ich habe mit Serge kurz drüber gesprochen. Ich will dass sie mit uns auf dem Platz stehen, sie sind wichtige Spieler für uns. Aber ich respektiere deren Entscheidung.

+++ Sané über Ablenkungen +++

Wenn etwas passiert, dann redet man kurz drüber und unterhält sich. Beeinflussen tut uns das aber nicht. Wir wollen uns auf die Spiele konzentrieren und Vollgas geben. Wir sind der FC Bayern, haben einen sehr guten Kader, wenn dann mal der ein oder andere fehlt, sollten wir das auch so über die Bühne bringen.

+++ Gleich geht es los +++

Julian Nagelsmann und Leroy Sané stellen sich den Fragen der Journalisten.

+++ FCB beklagt zahlreiche Ausfälle +++

Trainer Julian Nagelsmann muss auf zahlreiche Leistungsträger verzichten. Neben Joshua Kimmich befinden sich auch Jamal Musiala, Serge Gnary, Eric-Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance aktuell noch in Qurarantäne. Auch die positiv auf Corona getesteten Niklas Süle und Josip Stanisic werden aller Voraussicht nach nicht zur Verfügung stehen.

+++ Bayern klarer Favorit +++

Der deutsche Rekordmeister will nach der bitteren Pleite gegen den FC Augsburg am Wochenende dringend Wiedergutmachung leisten. Gelingen soll dies mit einem Sieg gegen Dynamo Kiew, die mit lediglich einem Punkt aus vier Spielen auf dem letzten Platz stehen. Die Münchner stehen vor den letzten beiden Gruppenspielen ohnehin bereits als sicherer Achtelfinalist fest.

