BBL: Holz zeigt Verständnis für Geisterspiele: "Leben ja nicht auf einer Insel"

Geisterspiele in Sachsen: Stefan Holz zeigt Verständnis © FIRO/FIRO/SID

Wegen der hohen Coronazahlen sind im Bundesland seit Montag keine Zuschauer mehr bei Sportveranstaltungen zugelassen. Die Entscheidung hat in der BBL nur Auswirkungen auf die Niners Chemnitz. Das nächste Heimspiel gegen die Jobstairs Giessen 46ers am 11. Dezember findet auf jeden Fall ohne Fans statt.

„Es ist kein Wunschkonzert“

Am Dienstag wird Bayern voraussichtlich entscheiden, die Zuschauerkapazität bei Sportveranstaltungen auf 25 Prozent zu beschränken. "Wenn das jetzt temporär so ist, dann ist es halt so", sagte Holz: "Es ist kein Wunschkonzert, wir können uns ja auch nicht abkoppeln."