Tennis, Fall Peng Shuai: Global Athlete kritisiert das IOC

Die Pressemitteilung der Ringe-Organisation vom Sonntag über ein Videotelefonat des Präsidenten Thomas Bach mit der zwischenzeitlich als verschwunden geltenden Peng mache "das IOC mitschuldig an der böswilligen Propaganda der chinesischen Behörden, die sich nicht um grundlegende Menschenrechte und Gerechtigkeit scheren", teilte Global Athlete in einer Stellungnahme mit.

Videos von Peng im Internet aufgetaucht

Am Sonntag hatten Staatsmedien zunächst kurze Videoclips verbreitet, die Peng bei aktuellen Events zeigen sollten. Später dann verbreitete das IOC die Nachricht, mit Peng via Videotelefonie gesprochen zu haben.

„Ich war erleichtert, als ich sah, dass es Peng Shuai gut geht, was unsere Hauptsorge war. Sie schien entspannt zu sein. Ich bot ihr an, sie zu unterstützen und jederzeit mit ihr in Kontakt zu bleiben, was sie offensichtlich zu schätzen wusste“, wurde Emma Terho, die Vorsitzende der IOC-Athletenkommission, zitiert.