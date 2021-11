FC Bayern: So lange fehlen Kimmich, Gnabry, Musiala in Quarantäne

Der FC Bayern muss aktuell auf zahlreiche Leistungsträger in Quarantäne verzichten. SPORT1 klärt auf, wann mit einer Rückkehr der FCB-Stars zu rechnen ist.

Neben Joshua Kimmich, der sich seit Freitag erneut in Quarantäne befindet, muss der Rekordmeister aktuell auch auf Serge Gnabry, Jamal Musiala, Eric Maxim Choupo-Moting und Michael Cuisance verzichten, die ebenfalls Kontakt zu einer infizierten Person hatten.

Trainer Julian Nagelsmann wartet sehnsüchtig auf die Rückkehr der zahlreichen Leistungsträger. SPORT1 klärt auf, wann Kimmich, Gnabry & Co. wieder auf dem Feld stehen könnten.

Kimmich kann sich Ende der Woche freitesten lassen

Am vergangenen Freitag musste sich Kimmich bereits zum zweiten Mal in Quarantäne begeben, da er im privaten Umfeld Kontakt zu einer Corona-Verdachtsperson hatte.

Bedeutet: Sollten bei Kimmich in den sieben Tagen keine typischen Krankheitssymptome auftreten und der Corona-Test nach sieben Tagen negativ ausfallen, kann der 26-Jährige die Quarantäne planmäßig am kommenden Freitag (26.11) verlassen.

Rückkehr der Stars gegen den BVB?

Das Champions-League-Spiel gegen Dynamo Kiew und das nächste Ligaspiel gegen Arminia Bielefeld wird Kimmich damit verpassen. Gegen die Ostwestfalen wäre es ihm zwar am Samstagabend erlaubt mitzuwirken. Dass er das jedoch ohne jedes vorherige Mannscjaftstraining eingesetzt wird, ist sehr unwahrscheinlich. Im Kracher gegen den BVB könnte der Mittelfeldspieler dagegen wieder eine Rolle spielen.

Jene Sieben-Tage-Regel gilt auch für die ebenfalls mit einer infizierten Person in Kontakt gekommenen Musiala, Gnabry, Choupo-Moting und Cuisance.

Da sich das Bayern-Quartett am vergangenen Sonntag in Quarantäne begab, könnten sie unter entsprechenden Bedingungen am kommenden Sonntag aus der Quarantäne entlassen werden und damit ebenfalls gegen den BVB wieder zum Einsatz kommen. (DATEN: Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga)