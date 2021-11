Manchester United: Das sagt Ole Gunnar Solskjaer zu seinem Abschied

Anzeige

Solskjaers emotionaler Abschied

Kuriose Aktion! Ex-United-Star kostet Rasen im Old Trafford

Ole Gunnar Solskjaer ist nicht mehr Trainer bei Manchester United. Der Norweger verabschiedet sich in einem Video tränenreich.

Ole Gunnar Solskjaer und Manchester United gehen ab sofort getrennte Wege. Jetzt redet der Norweger über seinen Abschied.

Die 1:4 Auswärtsniederlage beim FC Watford war der Tropfen, der das Fass zum Überlaufen gebracht hat. Nach einer weiteren enttäuschenden Leistung trennte sich ManUnited von seinem Trainer.

Im vereinsinternen TV-Sender MUTV gab Solskjaer nun ein tränenreiches Abschieds-Interview.

„Dieser Verein bedeutet mir alles“, sagte Solskjaer, „aber leider konnte ich nicht die Ergebnisse erzielen, die wir brauchten, und es ist Zeit für mich, beiseite zu treten. Sie wissen, was dieser Verein für mich bedeutet und was ich hier erreichen wollte. Für den Verein, für die Fans, für die Spieler, für die Mitarbeiter. Ich wollte, dass wir den nächsten Schritt machen, um für den Liga-Titel zu kämpfen, Trophäen zu gewinnen.“

2018 übernahm der Norweger für José Mourinho bei den Red Devils zunächst als Interimstrainer, ehe er nach 19 Spielen und einem Punkteschnitt von 2,32 pro Partie fest als Trainer zum Einsatz kam.

„Ich möchte dem Vorstand und den Eigentümern dafür danken, dass sie mir die Gelegenheit gegeben haben“, fand Solskjaer versöhnliche Worte: „Ich fühle mich geehrt und privilegiert, dass man mir zugetraut hat, den Verein voranzubringen, und ich hoffe wirklich, dass ich ihn in einem besseren Zustand verlasse, als er war, als ich kam.“

Solskjaer bleibt mit United ohne Titel

Nach anfänglicher Euphorie kehrte in Manchester schnell Ernüchterung ein. Zwar spielte man in den nationalen Wettbewerben immer eine gute Rolle, Zählbares in Form von Titeln ist allerdings nicht dabei herumgekommen.

In dieser Saison waren die Erwartungen und Hoffnungen groß, dass Solskjaer, mit einer neuen, verbesserten Mannschaft, den Glanz vergangener Tage zurück ins Old Trafford bringen würde. Nach einem überzeugenden Start mit fünf Siegen am Stück findet man sich derzeit in der Liga auf Platz acht der Tabelle wieder.

In der Champions League hagelte es eine peinliche Niederlage bei den Young Boys aus Bern (1:2). Dennoch hat man noch gute Chancen auf das Weiterkommen.

Am Dienstag steht das nächste Spiel in der Champions League an. United reist nach Spanien und trifft auf den Ex-Dortmunder Paco Alcácer und den FC Villarreal.

„Wie ich ihnen heute Morgen auch gesagt habe, vertraut euch selbst, ihr wisst, dass wir besser sind als das. Wir waren nicht in der Lage, es zu zeigen, aber ihr müsst mit breiter Brust herausgehen und es genießen, ein Spieler von Manchester United zu sein. Besonders in der Champions League, auf der größtmöglichen Bühne“, sagte Solskjaer in Richtung seines Ex-Teams.

Wer sein Nachfolger wird, steht noch nicht fest. Im Königsklassen-Spiel gegen den FC Villarreal wird Vereins-Legende und Co-Trainer Michael Carrick an der Seitenlinie stehen.