Vorwürfe von Fritz Keller: "Keine exakte Buchhaltung beim DFB"

„Die Probleme beim DFB haben wir seit Jahren. Es ist leider bis heute nicht alles in Ordnung“, sagte der im Mai zurückgetretene Keller im SWR -Fernsehen: „Es kamen wöchentlich Fehlleistungen heraus, die aus dem Finanziellen herkommen, weil keine exakte Buchhaltung beim DFB gemacht wurde.“

Der Verband befindet sich seit langer Zeit im Visier der Steuerfahnder und der Strafverfolger. In der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die Staatsanwaltschaft Frankfurt/Main neue Unterlagen sichtet, die sie von DFB-Sponsor adidas ausgehändigt bekommen hat.

„Nicht in allen Fällen steuerrechtlich zutreffend“

Der DFB bestätigte am vergangenen Donnerstag Untersuchungen gegen Unbekannt wegen des Verdachts der Steuerhinterziehung.

Der Verband habe schon im vergangenen Jahr im Rahmen seiner internen Tax-Compliance festgestellt, „dass offenbar nicht in allen Fällen die Sachzuwendungen steuerrechtlich zutreffend behandelt wurden bzw. nicht in allen Fällen die notwendige Dokumentation vorgelegen hat“, hieß es in einer Stellungnahme.